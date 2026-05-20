В Клину построят школу Олимпийского резерва

В Клину на улице Чайковского продолжается строительство Клинской школы Олимпийского резерва, подрядчик приступил к фасадным и кровельным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 85 рабочих и три единицы техники. Ведется монтаж металлоконструкций большого и малого манежа, кладка внутренних перегородок, устройство внутренних инженерных сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей водоснабжения и канализации, устройство вентфасада зданий бассейна и кровли большого манежа», - сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, общая строительная готовность превысила 55%. Спортивный комплекс будет обладать максимальной единовременной вместимостью в 250 мест, общая площадь здания составит более 11,4 тыс. кв. м. В нем разместят большой манеж, который предназначен для художественной гимнастики, акробатики и групповых тренировок, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, бассейн на пять дорожек, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, помещения тира, гостиничный комплекс и пищеблок со столовой.

Объект будет включать в себя специализированные площадки для различных видов спорта. Завершить работы планируется в 2027 году.

