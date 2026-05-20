Молодежь из Московской области приглашают к участию в онлайн-соревновании по информационной безопасности

Школьники и студенты Московской области могут проявить свои навыки в сфере информационной безопасности: им предлагают принять участие в открытом индивидуальном онлайн‐соревновании. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цель мероприятия — не только выявить самых талантливых участников, но и повысить уровень их теоретической подготовки и практических навыков в области кибербезопасности. Организаторы рассчитывают, что соревнование поможет молодым людям сформировать системный подход к защите информации, отточить компетенции в обнаружении и устранении уязвимостей, а также лучше понять актуальные угрозы в цифровом пространстве.

К участию приглашаются школьники, абитуриенты и студенты российских вузов, обучающиеся по укрупненному направлению подготовки «Информационная безопасность».

Регистрация на хакатон открыта до 21 мая 16:00. Дистанционный этап стартует 22 мая на онлайн‐платформе Caplag.

