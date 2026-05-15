Большие праздничные концерты театра «Домисолька» с участием звезд эстрады пройдут в Москве
Большие праздничные концерты детского музыкального театра «Домисолька» с участием звезд эстрады пройдут в Москве. В мероприятиях примут участие более 1 тыс. артистов.
Концерты состоятся 20 и 21 мая 2026 года в Театре Российской Армии на Суворовской площади Москвы. Начало мероприятий в 19:00.
Выступления будут проходить в формате телевизионной съемки. Телевизионную версию шоу покажет «Россия 1» в День защиты детей 1 июня.
В праздничной программе примут участие Лариса Долина, ШАМАН, Валерия, Александр Буйнов, Олег Газманов, Алсу, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, Ани Лорак, Стас Пьеха и многие другие.