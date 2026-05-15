В Подмосковье открыли рабочее движение по Северному подъезду к Лобне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Был построен участок протяженностью 550 м от путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода Лобни до Лесной улицы в СНТ «Лесная Полянка».

«Дорога была построена по просьбе жителей близлежащих СНТ — для выезда на Северный обход они были вынуждены делать крюк в 12 км. Сейчас появилась возможность выезжать сразу на обход города, а время в пути для автомобилистов сократится в среднем на 20 минут», - рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Дорога открылась на год раньше срока. Построили две полосы и пешеходную зону, установили бортовой камень и шумозащитные экраны, обустроили дождевую канализацию и локальные очистные сооружения.

«Впереди нас ждут еще два этапа строительства, которые сделают эту трассу полноценной, современной и удобной для всех. Но первый, самый важный шаг сделан», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В рамках второго этапа построят 300-метровую дорогу от Лесной до Локомотивной. В рамках третьего начали строить выезд на Северный обход Лобни в сторону Дмитровского шоссе протяженностью 400 м. Завершить работы по обоим этапам планируется в четвертом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что запустили рабочее движение по участку ЮЛА.