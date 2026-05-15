Паралич за четверть часа: обычный грипп уложил здорового мужчину в коляску

Рядовой грипп, на который миллионы россиян даже не обращают внимания, за четверть часа превратил крепкого 35-летнего мужчину в инвалида — врачи до сих пор не могут гарантировать, что он когда-нибудь встанет на ноги. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Страшная история произошла с жителем ЮАР Тинусом Грейлингом. После веселой свадьбы друзей он и его супруга подхватили обычную простуду с типичными симптомами. Две недели ничто не предвещало беды — кашель, насморк, слабость. А затем организм дал сбой. Температура взлетела до критических отметок, мышцы и бедро пронзила невыносимая боль. Кульминация наступила через каких-то пятнадцать минут: Грейлинга парализовало полностью ниже грудной клетки.

Диагноз — поперечный миелит, редкое воспаление спинного мозга. Медики предполагают, что вирус гриппа группы А спровоцировал агрессивную аутоиммунную реакцию. Организм атаковал сам себя, вызвав чудовищный отек позвоночника. Сам пострадавший признавался, что не понимал, как его тело перестало слушаться. Три месяца в больнице, комплексная терапия, затем недели реабилитации — все это дало лишь частичный результат.

Сейчас Грейлинг передвигается исключительно на инвалидной коляске и продолжает бороться. Врачи разводят руками: смогут ли ноги снова ходить — неизвестно. Сам мужчина старается держаться ради семьи, которой тоже приходится несладко. Эта история — жесткое напоминание: даже безобидный сезонный вирус способен переписать судьбу за считанные минуты.

