Не только Starlink: спутники травят Землю сажей — ученые нашли скрытую угрозу похолодания

Человечество рвется в космос, а планета платит сажей — ученые бьют тревогу: тысячи спутников связи незаметно меняют климат Земли, причем их охлаждающий эффект оказался в 500 раз мощнее, чем если бы те же выбросы случились на поверхности. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона провели шокирующие расчеты. За последние десять лет на низкую околоземную орбиту отправились десятки тысяч аппаратов. Они обещают интернет по всей планете. Но экологическая цена фантастического сервиса может стать катастрофической.

Компьютерная модель показала: на долю спутниковых группировок приходится уже 35% всех климатически вредных выбросов космического сектора. Главный яд — сажа и частицы углерода, которые возникают при разрушении отработанных аппаратов в верхних слоях атмосферы. Эти микрочастицы оседают иначе, чем на земле, и их охлаждающий потенциал чудовищно высок.

К 2030 году, предупреждают климатологи, доля выбросов от спутников достигнет 42%. А эффект каждой частицы будет в 500 раз сильнее влиять на погоду по сравнению с аналогичным выбросом у поверхности.

Ранее на Кубани выпал град размером с куриное яйцо и побил урожай.