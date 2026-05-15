Пенсионерка лишилась доступа на Госуслугах после звонка «коммунальщика»

В Нижневартовске 79-летняя пенсионерка попалась на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником жилищно-эксплуатационного управления. После короткого разговора о замене домофона женщина лишилась доступа к своему аккаунту на портале Госуслуг, пишет ugra-news.ru .

Сценарий оказался классическим, но от этого не менее эффективным. Лже-коммунальщик давил на срочность, убеждал в необходимости замены оборудования и в итоге выпросил заветные цифры из сообщения. Как только пенсионерка назвала код, мошенник получил доступ к ее аккаунту на Госуслугах и заблокировал вход для самой хозяйки.

Однако пострадавшая не стала паниковать и опускать руки. Она быстро сориентировалась, связалась со службой технической поддержки и восстановила доступ через центр предоставления государственных услуг. А затем написала заявление в полицию. В УМВД России по Нижневартовску оперативно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Правоохранители Югры в очередной раз призывают жителей проявлять бдительность. Главное правило: нельзя передавать собеседникам по телефону коды из СМС, пароли от аккаунтов и другие личные данные, как бы убедительно ни звучали их объяснения. Настоящие работники любых организаций — будь то ЖЭУ, банк или поликлиника — никогда не станут выспрашивать подобную информацию во время телефонного разговора. История с пенсионеркой из Нижневартовска закончилась относительно благополучно: доступ вернули, заявление приняли. Но осадок, как говорится, остался. И следующий звонок может оказаться куда более дорогим.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили пенсионера отдать наличными почти 2 млн рублей.