«Руся живет в Америке много лет»: Наташа Королева показала сестру Ирину

Российская певица Наташа Королева поделилась с поклонниками семейными новостями. В своем блоге в социальной сети она опубликовала фотографию своей сестры Ирины, пишет Super.ru. В семье ее называют Русей.

Ирина уже много лет живет в Соединенных Штатах. Наташа часто навещает ее и старается помогать. Главная цель визита оказалась куда серьезнее, чем просто приятное общение.

Как рассказала артистка, она привезла Ирине необходимые лекарства: сестра много лет страдает сахарным диабетом. Препараты, которые доставила певица, требуют особого хранения — их нужно держать в холодильнике, чтобы они не потеряли свои свойства.

Проблемы со здоровьем у Ирины усугубляются тем, что не все лекарства ей подходят. Наташа рассказала, что ранее врачи назначили ее сестре другой препарат. Это средство широко используется, в том числе и голливудскими знаменитостями, однако именно Ирине оно не подошло. Как итог — артистка привезла родственница препарат российского производства.

Поклонники певицы пожелали ее сестре скорейшего выздоровления. Они также поблагодарили Наташу за заботу о сестре.

