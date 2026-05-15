«Отрешиться от знаний об онкологии»: почему Отар Кушанашвили разочаровался в Лерчек?

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, который сам пережил борьбу с онкологией, заявил, что разочаровался в блогере Лерчек (Валерии Чекалиной), пишет Super.ru. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, в котором раскритиковал ее поведение.

Кушанашвили признался, что больше не верит словам Лерчек о том, что у нее рак четвертой стадии.

Поводом для сомнений стала слишком активная жизнь блогера. Кушанашвили смущают ее регулярные тренировки в спортзале и работа над новыми проектами. Он отметил, что поначалу испытывал к Лерчек сочувствие, как и многие другие. Однако теперь его отношение изменилось.

«Человек обесценивает борьбу таких, как я, тех, кто истинно болен. Вот почему я так резок», — заявил журналист.

Он сам поборол четвертую стадию рака, и сейчас живет в страхе перед рецидивом, строго соблюдая все рекомендации врачей и ограничивая нагрузки. По словам журналиста, чтобы поверить в возможность тренировок и активной работы при терминальной стадии, нужно полностью отрешиться от знаний об онкологии.

Стоит отметить, что сомнения в болезни Лерчек в последнее время появляются не только у Кушанашвили. Ее жениха — Луиса Сквиччиарини, все чаще призывают пару опубликовать медицинские документы, подтверждающие диагноз. Кроме того, к этим призывам присоединилась и Алана Мамаева. Она считает, что публикация справок развеет все слухи и домыслы.

Ранее Валерия Чекалина показала доказательства болезни и ответила хейтерам, не верящим в диагноз.