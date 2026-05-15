Межэтнические отношения в государственной политике и образовании обсудили в Подмосковье

Всероссийская научно-практическая конференция «Межэтнические и межконфессиональные отношения в государственной политике, образовании и повседневной практике (Россия и Ближнее зарубежье)» прошла в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие провели в рамках Года единства народов России в Государственном гуманитарно-технологическом университете. В нем приняли участие более 120 человек: экспертов, ученых, а также слушателей из разных регионов страны.

Первый замдиректора Института стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции) Владимир Егоров представил доклад на тему «Национальное единство — стратегическое условие и гарантия стабильности России», доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин МГУСиТ Юлия Куликова — доклад «Конституционные основы государственной национальной политики РФ».

В рамках конференции прошли секционные заседания на различные темы, в том числе обсудили вопросы отношений государства и старообрядческих общин на рубеже XIX – XX вв., успешные практики государственно-конфессионального взаимодействия в экономике России, практические решения по противодействию ксенофобии.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии колледжей Подмосковья.