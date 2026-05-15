Редчайшая удача в Приморье: в нацпарке «Земля леопарда» заметили одного из самых мирных подвидов

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье группа туристов встретила молодого дальневосточного леопарда. Хищник под номером Leo 347M попал в объективы камер во время маршрута «По следам больших кошек». Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на телеграм-канал заповедника «Земля леопарда».

Как сообщает телеграм-канал заповедника, путешественники передвигались по лесу под руководством сотрудника нацпарка Антона Ганзевича. Внезапно они заметили пятнистого зверя, который вел себя совершенно миролюбиво. Сейчас Leo 347M около двух лет.

Авторы поста подчеркивают, что увидеть леопарда на территории национального парка — редкое, но естественное явление. Лес, по которому передвигался хищник, — его типичная среда обитания, где обеспечена надежная охрана от браконьерства. Сотрудники заповедника также отмечают, что дальневосточный леопард считается одним из самых мирных подвидов. За всю историю работы парка не зафиксировано ни одного случая нападения этих животных на человека.

