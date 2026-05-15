Эксперты: предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье будет конкурентным

Всего в этом сезоне в голосовании примут участие более 20 тыс. кандидатов. Подмосковье вошло в число лидеров по уровню конкуренции в региональный парламент.

Средний конкурс по стране среди кандидатов на выдвижение депутатами Госдумы составляет 11 человек на место, среди кандидатов на выдвижение в региональные парламенты — 7 человек на место, сообщил член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

Президент фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что предварительное голосование партии заставило другие политические силы применить аналогичную технологию.

В Подмосковье заявления на участие в процедуре предварительного отбора подали более 900 человек. Из них 235 кандидатов претендуют на участие в выборах в Госдуму. Баллотироваться в Мособлдуму планируют более 670 человек (конкурс составляет более 13 человек на место).

«Около 80% от общего числа зарегистрированных кандидатов – новые лица в политике: предприниматели, представители бизнеса, промышленных и сельхозпредприятий, бюджетной сферы – педагоги, врачи. Также много молодых людей, до 35 лет – таких кандидатов у нас более 20%. Это активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, общественники. Также на предварительное голосование идут 67 участников СВО», – отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с верификацией через Госуслуги.