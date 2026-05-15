Бойня у канавы: пенсионер с ружьем двумя выстрелами уложил квадроциклиста

Обычная дорожная яма в селе Устье обернулась кровавой развязкой — 68-летний хозяин дома схватил охотничье ружье и хладнокровно расстрелял квадроциклиста, который посмел выпасть из транспорта прямо у его калитки. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Двое мужчин лихо рассекали на квадроцикле по сельской дороге. Но лихачество довело до беды — транспорт угодил в вырытую канаву, седоки вылетели из него как пробки. Авария случилась аккурат возле дома местного пенсионера.

Вместо помощи пожилой мужчина предъявил претензии. Возникла ссора, которая быстро переросла в потасовку на кулаках. Но хозяин дома не стал мериться силой — он ушел в дом, достал двуствольное гладкоствольное охотничье ружье и вернулся уже с оружием. Первый выстрел прогремел в сторону квадроциклистов, следом посыпались угрозы физической расправой.

Один из мужчин попытался обезвредить разъяренного стрелка, бросившись на ствол. Но пенсионер оказался проворнее — он произвел второй выстрел, уже на поражение. Ранение оказалось смертельным. Теперь судьбу пожилого мужчины решит суд.

Ранее омский «отчаянный» расстрелял знакомого из-за ссоры.