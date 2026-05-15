Ледяной апокалипсис на Кубани: градины с куриное яйцо превратили машины в решето, а клубнику — в кашу

Южные регионы России накрыл настоящий ледяной ад — небеса обрушили на головы кубанцев градины величиной с куриное яйцо, которые за несколько минут исполосовали кузова автомобилей и выкосили под ноль поля сочной клубники. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Жесткий удар стихии пришелся на Курганинский и Белореченский районы. Циклон принес на Кубань не только ливни и похолодание, но и грозу с чудовищным градом. Местные жители в шоке — ледяные снаряды достигали размеров доброго куриного яйца. Автовладельцы уже подсчитывают убытки: капоты и крыши машин оказались основательно помяты. Но это цветочки.

Главная трагедия развернулась на полях. Урожай клубники, который и так еле выжил после затяжной холодной весны, уничтожен практически полностью. В фермерских хозяйствах говорят прямо: ягоду «посекло в ноль». Крупные, сочные плоды, на которые делали ставку местные аграрии, превратились в ледяное месиво. Убытки пока подсчитываются, но потери исчисляются миллионами рублей.

Синоптики предупреждают — циклон еще не отступил. Жителям региона советуют убирать технику под навесы и готовиться к новым сюрпризам погоды.

