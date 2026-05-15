Сосиски с астмой: раскрыта неожиданная связь между едой и легкими

Мы уже привыкли, что сосиски, наггетсы, чипсы и газировка бьют по печени, сосудам и талии. Но испанские ученые преподнесли сюрприз: оказалось, ультрапереработанная еда вызывает бронхиальную астму у детей. Причем аллергия тут совершенно ни при чем. Исследование, опубликованное в авторитетном журнале Allergy, длилось больше трех лет, и его результаты заставляют по-новому взглянуть на содержимое детской тарелки. Подробности узнал aif.ru .

Ученые наблюдали за почти 700 детьми на протяжении более трех лет, тщательно изучая их пищевые привычки. В начале эксперимента малышам было 4-5 лет, но когда они пошли в начальную школу, у некоторых из них развилась бронхиальная астма — тяжелое заболевание, которое порой превращает жизнь в кошмар из-за приступов удушья. Современная медицина умеет лечить астму, но тяжелые случаи остаются, и ребенок рискует постепенно стать инвалидом.

Сопоставив рационы и диагнозы, исследователи получили шокирующую цифру: у детей, которые потребляли больше ультрапереработанных продуктов, риск развития астмы оказался выше в 3,8 раза — почти в четыре раза по сравнению с теми, кто ел нормальную пищу. Причем для этого достаточно было, чтобы треть всех калорий ребенок получал именно из «мусорной еды». А поскольку такая еда очень калорийна (жиры и углеводы бьют все рекорды), набрать эти 30 процентов проще простого.

Самое интересное кроется в механизме. Как объяснил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов, развитие прочих видов аллергии (пищевой, атопического дерматита) у этих детей не увеличивалось. То есть сосиски не вызывают у них чихания или сыпи. Но астму — вызывают.

«Это говорит о том, что влияние на астму обусловлено какими-то другими механизмами. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с тем, что „мусорная еда“ раздражает дыхательные пути, способствуя развитию воспаления, у нее есть такие эффекты. А уже это, в свою очередь, создает более удобные условия для развития бронхиальной астмы», — пояснил эксперт.

Ранее ученые уже доказали, что ультрапереработанные продукты вызывают 32 серьезных заболевания и существенно повышают смертность. Теперь к этому списку добавилась и астма. История становится похожей на детектив: еда, которую едят миллионы детей по всему миру, тихо и без аллергии подтачивает их легкие. И предупредить этот процесс гораздо сложнее, чем убрать со стола сосиски. Но, похоже, другого выхода нет.

Ранее сообщалось, что ученые связали ультраобработанную еду с астмой у детей.