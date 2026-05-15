В Мариуполе под контролем специалистов из Подмосковья восстанавливают многоэтажку на проспекте Металлургов

В Мариуполе под контролем специалистов из Подмосковья восстанавливают многоэтажный дом на проспекте Металлургов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас в девятиэтажном доме восстанавливают кровлю и несущие конструкции. Также прокладывают новые инженерные сети и устанавливают окна.

Каждый этап работ находится на контроле экспертов. Они проверяют соответствие работ проектно-сметной документации и строительным нормам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как Московская область помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.