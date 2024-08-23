Борьба танцевальных коллективов: Гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» пройдет в Королеве

Сорок команд из 38 городских округов и один коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий представят свои номера в рамках второго сезона Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который пройдет уже через две недели в подмосковном Королеве. Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Финалисты проекта поборются за звание лучшего танцевального коллектива Подмосковья. В завершении конкурсной программы состоится подведение итогов и церемония награждения. Художественный руководитель и председатель жюри фестиваля «Город танцует в парках» — заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Оценивать конкурсантов также будут хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звездами», актриса Елена Подкаминская.

Также в концертной программе примут участие профессиональные танцоры-участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Также зрителей ждет выступление музыкального хедлайнера. Вход свободный. Подробная информация на сайте и в сообществе ВКонтакте.

Как напомнили в ведомстве, очный этап фестиваля собрал свыше 78 тысяч зрителей и более 3,8 тысяч участников.

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