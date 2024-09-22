Борису Гребенщикову* внезапно стало плохо перед концертом во французской Ницце

Концерт российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова* в Ницце, запланированный к проведению 21 сентября, спешно отменен, сообщает на своем сайте организатор мероприятия Best Events Europe.

Согласно опубликованной информации, причиной отмены выступления рокера стали проблемы со здоровьем Гребенщикова*. Что именно за недуг у артиста — не уточняется.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — указывается в официальном сообщении организаторов.

Всем купившим билеты на концерт в течение двух недель будет осуществлен возврат билетов на отмененное музыкальное мероприятие, добавили организаторы.

Сам Гребенщиков* в своих аккаунтах в соцсетях отмену своего концерта в Ницце пока никак не прокомментировал. Фолловеры отмечают, что последняя активность артиста в сети была еще на прошлой неделе.

30 июня Министерство юстиции РФ признало Гребенщикова* иностранным агентом. После начала специальной военной операции России на Украине певец осудил этот шаг и уехал в Лондон.

* — Минюстом РФ признан иноагентом