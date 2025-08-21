Босс «Зенита» ответил на спекуляции о возможном увольнении Семака

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», — заявил Медведев.

«Зенит» неудачно стартовал в сезоне, который в клубе считают юбилейным, сотым. В пяти матчах самая дорогая команда российского чемпионата набрала лишь шесть очков и занимает девятое место.

В пятом туре «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» (2:2), при этом красно-белые большую часть матча владели преимуществом и упустили победу, не реализовав в концовке пенальти.