Для северян упростили получение «северной» надбавки к пенсии

С 1 июля 2026 года жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, получающим пенсию через почту, больше не нужно ежегодно подтверждать место проживания, об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).