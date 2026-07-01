Для северян упростили получение «северной» надбавки к пенсии
Доцент Карпов: северянам не нужно подтверждать адрес для надбавки к пенсии
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С 1 июля 2026 года жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, получающим пенсию через почту, больше не нужно ежегодно подтверждать место проживания, об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
По словам спикера, теперь пенсионерам не придется каждый год собирать документы и подавать заявления, чтобы сохранить «северную» надбавку к выплате — право на повышенную фиксированную выплату будет сохраняться автоматически.