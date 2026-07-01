Политолог и общественный деятель Руслан Панкратов в интервью Общественной Службе Новостей сделал резонансное заявление, фактически переведя разговор о Латвии из плоскости региональной политики в область глобальной стратегии. По его глубокому убеждению, эту прибалтийскую республику сегодня уже нельзя воспринимать как локальный кейс — она превратилась в своего рода индикаторный полигон, где Запад обкатывает сценарии влияния, которые впоследствии могут быть растиражированы на других постсоветских территориях.

Суть его аналитического вывода, подкрепленного собственным исследованием «От земли до неба», сводится к тому, что в Латвии сложилась парадоксальная конструкция: здесь военная инфраструктура НАТО, идеологические кампании и правовая реформа слились в единый механизм переформатирования общества. Речь идет не просто о языковых или образовательных новациях, а о целенаправленном конструировании новой идентичности, где история, память и даже повседневная коммуникация становятся оружием политической мобилизации. Панкратов подчеркивает, что системное давление на русскоязычных жителей, лишение их языковых прав и переписывание учебников — это не хаотичные решения, а выверенная институциональная стратегия, реализуемая в тесной связке с внешними центрами силы через экспертные и неправительственные сети.

Из этого наблюдения политолог выводит три прямых сигнала для Москвы. Во-первых, нельзя игнорировать гуманитарный фактор: латвийский опыт убедительно доказывает, что давление на образование и память становится неотъемлемой частью общей стратегии сдерживания, и безучастность здесь оборачивается потерей инициативы на смежных территориях. Во-вторых, в таких условиях русскоязычная община Прибалтики перестает быть просто гуманитарной проблемой и превращается в стратегический ресурс, от положения которого напрямую зависит сохранение культурного и информационного присутствия России в регионе. И, в-третьих, на примере Латвии становится очевидно, что даже малые государства могут задавать тон в формировании антироссийского контура — не только военного, но и идеологического.

В итоге Панкратов резюмирует жестко и прагматично: Латвия сегодня — это не периферия, а один из ключевых узлов, где выстраивается новая конфигурация отношений между Россией и коллективным Западом. Поэтому подобные исследования представляют интерес не для книжных полок, а для оперативной экспертной работы, цель которой — не созерцать происходящее со стороны, а фиксировать риски на ранних стадиях и формировать повестку с упреждением. Вопрос, по его мнению, уже не в наблюдении, а в способности делать жесткие выводы и действовать на опережение, пока модель не стала эталонной для других регионов.

Ранее он оценил планы Латвии в границах РФ.