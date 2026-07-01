Шенген доступен, но сложнее: эксперты прогнозируют сохранение текущего режима

Вопрос о полном запрете шенгенских виз для россиян снова оказался в центре внимания Еврокомиссии, однако на этот раз дискуссия носит скорее демонстративный, чем практический характер. Хотя отдельные страны ЕС, следуя общей политической линии, уже увеличили сроки рассмотрения заявлений и ужесточили проверки, эксперты сходятся во мнении, что до тотального вето дело не дойдет.

Роман Бобылев, представляющий Общественную палату РФ по туризму, в интервью «Вечерней Москве» отмечает, что экономические интересы крупнейших европейских государств остаются непреодолимым барьером для радикальных мер: Италия, Франция и Испания, получающие значительные доходы от российских путешественников, не готовы жертвовать этой статьей бюджета, а потому любые ограничения будут носить точечный и временный характер, скорее напоминая политический шантаж, чем реальное намерение перекрыть въезд.

По его словам, на практике процедура получения шенгена для россиян действительно заметно трансформировалась: раньше она была относительно либеральной и быстрой, теперь же заявители сталкиваются с дополнительными бюрократическими фильтрами, удлиненными сроками и усиленной проверкой документов. По сути, европейские консульства воспроизводят модель, которая давно применялась к гражданам Турции или стран Ближнего Востока, — и это сознательное усложнение, призванное продемонстрировать солидарность с наиболее жесткими противниками России внутри ЕС, особенно из Прибалтики. Однако, как подчеркивает Бобылев, даже те страны, которые громче всех требуют изоляции, продолжают выдавать визы, пусть и с оговорками, а увеличение сроков — это скорее имитация принципиальности, призванная успокоить радикальных партнеров, но не подорвать собственный туристический сектор.

Эксперт добавил, что изменение правил игры неизбежно бьет по кошелькам самих европейцев: курорты, отели и авиакомпании Южной Европы в значительной степени зависят от платежеспособной российской аудитории, и добровольный отказ от этого потока означал бы миллиардные убытки в разгар экономической нестабильности. Поэтому, несмотря на громкие заявления из Брюсселя, механизм принятия решений в ЕС остается децентрализованным: каждая страна вправе самостоятельно регулировать въездные правила, и пока южные державы видят финансовую целесообразность в сохранении туристического обмена, полный запрет остается лишь угрозой.

По его мнению, сегодняшняя реальность для российских путешественников выглядит так: шенгенская виза все еще доступна, но ее получение превращается в более длительный, нервный и затратный процесс, требующий терпения и тщательной подготовки документов. Тотального вето, по прогнозам экспертов, в ближайшее время не случится — слишком высока цена такого шага для самих инициаторов, а визовые центры продолжат работать, лишь имитируя повышенную строгость. Однако расслабляться не стоит: политический фон может быстро меняться, и любой новый санкционный пакет способен вновь закрутить гайки, поэтому планировать поездки в Европу сейчас стоит с запасом времени и пониманием, что прежней легкости уже не будет.

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