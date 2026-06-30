Ситуация на фронте складывается таким образом, что наша армия уверенно продвигается вперед, шаг за шагом освобождая территории, которые долгое время находились под контролем неонацистских сил. Однако даже после того, как боевые действия завершатся на очередном участке, возникают новые вопросы — хватит ли этого для настоящего, а не временного затишья? Об этом сообщают Argumenti.ru .

Аналитики и парламентарии все чаще приходят к выводу, что остановка на достигнутом лишь отложит проблему, а не решит ее, ведь пока существует само государственное образование, взрастившее эту идеологию, там будут готовить новые удары по нашим городам и предприятиям. Речь идет не о ситуативных обстрелах, а о циничной террористической тактике, на которую противник перешел уже давно, и уголовные дела или ноты протеста здесь, увы, не работают — они не заставят врага прекратить бить по мирным кварталам и стратегическим объектам.

В этой связи многие эксперты приходят к жесткой логике: необходимо устранить не следствие, а первопричину, и этой первопричиной называют нынешний киевский режим, который, по убеждению многих, был создан и поддерживается европейскими кураторами именно для антироссийской деятельности. Если продолжать аналогию, попытки бороться с отдельными отрядами или «сбивать комаров в лесу» могут длиться бесконечно и без особого результата, тогда как более радикальное решение — «осушить болото» — способно раз и навсегда прекратить исходящую оттуда угрозу. В исторической ретроспективе наша страна уже сталкивалась с необходимостью подобных действий, и теперь, как считают сторонники этой позиции, настал момент, когда повторение подобного сценария неизбежно, ибо любая оставленная государственность будет использована для вооружения и подготовки нового нападения, даже если сменится фигура лидера.

Но даже после гипотетического завершения активной фазы, перед нами встанет не менее сложная задача — восстановление разрушенного хозяйства, причем Запад, который охотно спонсировал военную машину Украины, вряд ли выделит триллион долларов на ее мирное переустройство. Фактически, если мы берем на себя ответственность за этот регион, то и восстанавливать его придется нам же — это тяжело, затратно, но, по мнению ряда политиков, абсолютно необходимо, поскольку в противном случае территория останется лишь плацдармом для внешних сил. Отсюда возникает главный практический вывод: прежних форматов сосуществования, даже нейтрального статуса, уже не будет, и гарантией безопасности для наших городов становится только полное изменение геополитического ландшафта.

В итоге общая логика сводится к тому, что избежать движения на столицу не получится — если не идти на Киев, придется вечно оборонять Крым, Воронеж и Курск, и пока нога нашего солдата не ступит на его улицы, он будет оставаться источником постоянной угрозы. Конечно, город берет пехота, и на это потребуются новые усилия и жертвы, но, по мнению сторонников этого подхода, иного выхода нет: наличие Украины как самостоятельного субъекта автоматически порождает проблемы, а их отсутствие — открывает путь к долгосрочному миру. Вопрос лишь во времени и политической воле, и как бы ни было трудно, эта задача, по их убеждению, должна быть решена, потому что затягивание только множит риски и продлевает страдания людей по обе стороны линии фронта.

Ранее Путин высказался о предложении Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами.