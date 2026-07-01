Не успели затихнуть споры о предыдущих пакетах санкций, как Брюссель вновь подкинул сенсационную новость: Европейская комиссия начала проработку вопроса о полном запрете на выдачу туристических виз гражданам России. Эту инициативу тут же окрестили самым радикальным способом давления на Москву со времен начала специальной военной операции, поскольку она напрямую затрагивает интересы сотен тысяч простых людей, привыкших к свободе передвижения.

В основе этой идеи лежит довольно прозрачная логика, которую уже озвучила глава евродипломатии Кая Каллас: поездка в Европу для россиянина — это не право, а привилегия, и ее можно отозвать. Расчет европейских стратегов строится на классической теории «управляемого хаоса» — лишив граждан РФ возможности выезжать на Запад, они надеются вызвать раздражение против собственного руководства, ударив по самому чувствительному для среднего класса — по их мобильности и статусу. Обсуждается этот проект подозрительно вовремя — аккурат в преддверии выборов в Госдуму, что лишь подтверждает подозрения о попытке внешнего вмешательства во внутренние политические процессы.

Однако, как показал богатый исторический опыт, подобные ограничения почти всегда дают эффект, обратный ожидаемому. Политобозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей совершенно справедливо указал на классический пример Ирана, где десятилетия изоляции лишь консолидировали нацию и заставили ее искать внутренние ресурсы, а не раскачивать лодку. Вместо раскола общества такие демарши сплачивают его перед лицом внешней угрозы, превращая возможного протестующего в патриота. Более того, Бернардини не стесняется в оценках интеллектуальных способностей инициаторов, замечая, что Кая Каллас своей риторикой оказывает медвежью услугу собственным хозяевам, демонстрируя недальновидность и лишь усиливая в России запрос на суверенитет.

По его словам, вместо того чтобы дестабилизировать ситуацию, Брюссель рискует получить укрепление позиций Кремля и полное отмирание остатков тех культурных и деловых мостов, которые еще худо-бедно сохранялись. Запрет на визы, если он будет принят, может стать той самой последней каплей, которая заставит российскую элиту окончательно отвернуться от европейских ценностей в сторону Востока, а простых граждан — пересмотреть свое отношение к «европейскому выбору». Таким образом, данная инициатива выглядит не как тонкий геополитический ход, а как грубая акция, которая принесет выгоду лишь тем, кто внутри России заинтересован в эскалации противостояния с Западом.

Ранее он заявил, что новая структура возможна только после ухода США из НАТО.