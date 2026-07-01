«Никаких обид»: Волочкова поставила точку в споре с SHAMANом

Конфликт, разгоревшийся между певцом SHAMANом и экс-примой Большого театра Анастасией Волочковой, получил неожиданное продолжение. После того как Ярослав Дронов довольно резко отказался от дуэта, заявив, что готов выходить на сцену исключительно с профессиональными вокалистами, балерина поспешила остудить пыл общественности и расставить все точки над «i». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

В своем ответе Волочкова с присущей ей грацией и долей иронии напомнила, что никаких официальных предложений коллеге она не делала — речь шла лишь о красивой творческой фантазии. По словам танцовщицы, она никого не принуждала и не собиралась ломать через колено чужие принципы, а потому фраза «на нет и суда нет» стала в данной ситуации идеальным диагнозом.

Что касается обид и уязвленного самолюбия, то здесь Волочкова проявила удивительную трезвость взгляда. Она совершенно четко отделяет мух от котлет: признает себя в первую очередь балериной, а не певицей, и не питает иллюзий относительно того, что может соперничать с оперными дивами уровня Монтсеррат Кабалье. Она лишь осваивает азы вокала, и, по ее собственному признанию, воспринимает отказ SHAMANа без трагедии — как профессиональное право артиста выбирать себе партнеров по цеху. Таким образом, скандал, который многие уже поспешили раздуть в Сети, оказался всего лишь красивым недоразумением, где каждая сторона осталась при своем мнении, не переходя границ корректности.

Ранее она заявила, что не помирилась с матерью и дочерью.