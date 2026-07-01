Новое СНГ без России: военэксперт назвал «Содружество Евразии» картонной декорацией
Военэксперт Калинин: Армения и Азербайджан слишком слабы для интеграции
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Идея создания нового интеграционного объединения, получившего рабочее название «Содружество Евразии», с самого начала выглядит как заведомо провальный проект, и у этой уверенности есть веские основания. По мнению военного эксперта Вячеслава Калинина, этот альянс обречен на неудачу задолго до своего формального запуска, поскольку инициаторами выступают откровенно слабые и внутренне конфликтующие игроки, неспособные предложить взамен разрушенных связей что-то экономически или политически состоятельное. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что, если взглянуть на список потенциальных участников, становится очевидно, что костяк этого союза составляют государства, движимые исключительно обидами на Москву, а не прагматичными интересами. Армения и Азербайджан, при всем их внешнем единстве, сами только недавно вышли из состояния горячей фазы карабахского конфликта и едва ли могут выступать единым фронтом. Украина, которую также привлекают к участию, находится в глубочайшем кризисе и не имеет ресурсов для масштабных интеграционных проектов. Эстония и Литва, по задумке авторов, должны привнести в союз балтийскую русофобию, однако Калинин сомневается, что даже Латвия, несмотря на свою риторику, рискнет полностью порвать остатки экономических нитей с Россией из-за высокой доли русского населения и критической зависимости местного бизнеса от транзитных и торговых потоков.
По словам военэксперта, самый яркий исторический аналог, ГУАМ, который в свое время активно продвигали Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, наглядно показал, что такие конструкции нежизнеспособны без серьезного внешнего финансирования и общей геополитической цели, выходящей за рамки банального «мы против России». Грузия, ключевое звено закавказского направления, из него выбыла, и сегодня вовлечь Тбилиси в новый антироссийский блок практически невозможно, что автоматически лишает проект стратегической глубины. Без Грузии любое объединение в этом регионе превращается в картонную декорацию, которая не может угрожать безопасности Москвы, а лишь создает иллюзию активности на постсоветском пространстве.
В итоге, по его мнению, у «Содружества Евразии» нет ни реальных союзников, ни внятной экономической базы, ни даже простого человеческого капитала для реализации заявленных целей. Два главных обиженных — Алиев и Пашинян — слишком разные и слишком слабы по отдельности, чтобы потянуть такой проект даже при поддержке Киева. Европейские кураторы вряд ли станут вкладывать серьезные ресурсы в заведомо провальную авантюру, осознавая, что Прибалтика, несмотря на всю свою риторику, остается уязвимым звеном. Таким образом, попытка создать «новое СНГ» без России обречена остаться лишь громким заголовком в медиа, не имеющим никаких шансов на реализацию в реальной политике.
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