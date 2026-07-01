Идея создания нового интеграционного объединения, получившего рабочее название «Содружество Евразии», с самого начала выглядит как заведомо провальный проект, и у этой уверенности есть веские основания. По мнению военного эксперта Вячеслава Калинина, этот альянс обречен на неудачу задолго до своего формального запуска, поскольку инициаторами выступают откровенно слабые и внутренне конфликтующие игроки, неспособные предложить взамен разрушенных связей что-то экономически или политически состоятельное. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, если взглянуть на список потенциальных участников, становится очевидно, что костяк этого союза составляют государства, движимые исключительно обидами на Москву, а не прагматичными интересами. Армения и Азербайджан, при всем их внешнем единстве, сами только недавно вышли из состояния горячей фазы карабахского конфликта и едва ли могут выступать единым фронтом. Украина, которую также привлекают к участию, находится в глубочайшем кризисе и не имеет ресурсов для масштабных интеграционных проектов. Эстония и Литва, по задумке авторов, должны привнести в союз балтийскую русофобию, однако Калинин сомневается, что даже Латвия, несмотря на свою риторику, рискнет полностью порвать остатки экономических нитей с Россией из-за высокой доли русского населения и критической зависимости местного бизнеса от транзитных и торговых потоков.

По словам военэксперта, самый яркий исторический аналог, ГУАМ, который в свое время активно продвигали Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, наглядно показал, что такие конструкции нежизнеспособны без серьезного внешнего финансирования и общей геополитической цели, выходящей за рамки банального «мы против России». Грузия, ключевое звено закавказского направления, из него выбыла, и сегодня вовлечь Тбилиси в новый антироссийский блок практически невозможно, что автоматически лишает проект стратегической глубины. Без Грузии любое объединение в этом регионе превращается в картонную декорацию, которая не может угрожать безопасности Москвы, а лишь создает иллюзию активности на постсоветском пространстве.

В итоге, по его мнению, у «Содружества Евразии» нет ни реальных союзников, ни внятной экономической базы, ни даже простого человеческого капитала для реализации заявленных целей. Два главных обиженных — Алиев и Пашинян — слишком разные и слишком слабы по отдельности, чтобы потянуть такой проект даже при поддержке Киева. Европейские кураторы вряд ли станут вкладывать серьезные ресурсы в заведомо провальную авантюру, осознавая, что Прибалтика, несмотря на всю свою риторику, остается уязвимым звеном. Таким образом, попытка создать «новое СНГ» без России обречена остаться лишь громким заголовком в медиа, не имеющим никаких шансов на реализацию в реальной политике.

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