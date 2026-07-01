Никаких пластических операций: Дана Борисова объяснила затворничество дочери Полины

Телеведущая Дана Борисова решила развеять слухи вокруг своей дочери Полины Аксеновой, которая в последнее время практически исчезла из публичного пространства. В откровенном разговоре с Общественной Службой Новостей Борисова объяснила, что причина затворничества вовсе не в трагических обстоятельствах или скандалах, как пытаются представить некоторые СМИ, а в банальной, но деликатной ситуации с самочувствием девушки.

По словам Борисовой, Полина начала принимать препараты для нормализации ментального состояния, и у этих лекарств, как часто бывает, обнаружился побочный эффект в виде заметной прибавки в весе. Дочь ведущей сознательно решила уйти из медиапространства, поскольку прекрасно осознает, насколько беспощадным может быть интернет-хейт, и не хочет давать повода для травли. Борисова особо подчеркнула, что эта вынужденная пауза — не результат неудачных пластических операций, которые якобы были сделаны под гнетом матери, а всего лишь разумная тактика переждать сложный период.

Борисова заверила, что ситуация находится под контролем: как только Полине удастся справиться с набором веса и привести себя в форму, она обязательно вернется к светской жизни и вновь порадует публику своими появлениями. Пока же, по мнению Борисовой, лучше перестраховаться и не давать троллям лишнего повода для злых комментариев, чем потом расхлебывать волну негатива, раздутого из ничего.

Ранее сообщалось, что дочь Борисовой разорвала отношения с 43-летним продюсером.