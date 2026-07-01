ЦБ меняет расчет ОСАГО: автоюрист оценил новые правила ремонта

Центробанк с 11 июля вводит новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО, и это изменение уже вызвало живую дискуссию среди экспертов. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей разобрал нововведения по косточкам, и его вердикт оказался довольно сдержанно-оптимистичным.

Суть новации заключается в том, что регулятор наконец решил избавить справочники средней стоимости запчастей от так называемых дешевых аналогов. Раньше картина выглядела абсурдно: при расчете средней цены учитывались и оригинальная деталь за тысячу рублей, и ее непонятный двойник за 300, в итоге выводилась некая усредненная цифра в 650, которая не отражала реальную рыночную ситуацию. При этом Славнов справедливо замечает, что дешевых аналогов зачастую физически нет в продаже — они существуют лишь как виртуальные строчки на сайтах, а при попытке заказать оказываются «внезапно» отсутствующими. Теперь эту погрешность устранят, и расчеты станут честнее, хотя и дороже для страховых компаний.

Что касается второй поправки — учета одноразовых крепежных элементов вроде уплотнителей и клипс, которые раньше зажимали в жесткие 2% от стоимости основных запчастей, — здесь эксперт настроен более прагматично. Славнов признает, что загнать все эти пистончики и фиксаторы в мизерный лимит было нелепо, поскольку ремонт всегда требует больше мелочевки, чем заложено в типовых сметах. Хотя он в шутку замечает, что поднять планку хотя бы до 5% было бы еще комфортнее, однако даже нынешнее расширение возможностей для включения таких расходов в полный объем — это очевидный шаг вперед для реальных автосервисов, которые раньше вынуждены были списывать эти затраты в убыток.

Главный вопрос, который волнует автомобилистов, — не подорожает ли полис ОСАГО в итоге? Славнов успокаивает: да, незначительный рост стоимости страховки, скорее всего, произойдет, но фатальным он точно не станет. Благодаря действующему тарифному коридору, который жестко ограничивает ценовые колебания, регулятор не позволит компаниям переложить все издержки на плечи водителей. Таким образом, реформа скорее полезна тем, что делает систему ремонта более прозрачной и приближает выплаты к реальным рыночным ценам, а не к виртуальным конструкциям, где дешевизна существовала лишь на бумаге.

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