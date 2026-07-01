Прокуратура проверяет случай с кусочками стекла в еде для детей в Пушкино

Пушкинская городская прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о травмировании детей в развлекательном комплексе в Пушкино, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в пище, которую ели дети, были обнаружены кусочки стекла.

В ходе проверки прокуроры выяснят все обстоятельства инцидента, оценят, насколько сотрудники центра соблюдали требования по обеспечению безопасности детей — в том числе при организации питания и работе игрового комплекса. По итогам будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.