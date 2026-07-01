В Москве и Подмосковье начинается второй за лето период сильной жары: по данным Гидрометцентра РФ, 1–2 июля температура в столице и области поднимется до +30–31 °C. Жаркая погода продержится не более двух суток — к концу недели жара начнет спадать, сообщает ТАСС .

Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности — он будет действовать до 18:00 мск 2 июля. Для Москвы «сильная жара» фиксируется при температуре от +30 °C и выше. Сегодня воздух в столице прогреется до +28–30 °C, по области — до +25–30 °C; ночью в регионе ожидается до +15 °C, в центре города — до +17 °C.

Власти Москвы напомнили о правилах безопасности: перед поездкой нужно проветривать салон автомобиля, парковать машину — в тени, а детей и домашних животных нельзя оставлять в авто даже ненадолго. Пассажиров метро заранее предупреждают о жаре через громкую связь.