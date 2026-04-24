«Я удивлюсь, если перестанут писать гадости»: Ляйсан Утяшева рассказала, как за 20 лет привыкла к хейту

Ляйсан Утяшева, известная гимнастка, телеведущая и супруга резидента Comedy Club Павла Воли, за 20 лет публичной карьеры, кажется, выработала уникальный иммунитет к критике и негативу, пишет Super.ru.

В недавнем интервью на Московском международном кинофестивале (ММКФ) она призналась, что настолько привыкла к хейту, что будет искренне удивлена, если однажды поток недоброжелательных комментариев в ее адрес прекратится. По словам Утяшевой, за два десятилетия она научилась не принимать близко к сердцу то, что пишут о ней в интернете, и даже относится к этому с долей юмора.

«Я обожаю юмор, обожаю посмеяться над собой, но, когда не уходят в кринж и оскорбления. Здесь тоненькая грань», — сказала она.

На том же кинофестивале Утяшева не смогла удержаться и от признаний в адрес своего мужа. Она назвала Павла самым красивым мужчиной и сказала, что счастлива видеть его рядом в любой ситуации, будь то светское мероприятие или обычный домашний вечер.

