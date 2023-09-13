Бронницкие шпажисты вошли в число лучших в стране

Медали различного достоинства привезли воспитанники детско-юношеской школы им. А. Сыроежкина с состязаний по фехтованию «Золотая осень». Турнир по традиции прошел в Казани в начале сентября.

Обладательницей награды высшей пробы стала Виктория Раменскова. Шпажистка прошла весь турнир без единого поражения, обойдя 160 спортсменов. А в финале с разгромным счетом 12:5 разбила соперницу из столицы. Также на счету нашей спортсменки третье место в составе сборной команды Московской области

Еще одну золотую медаль завоевал в составе подмосковной сборной Егор Смирнов. Вместе со своими напарниками он смог одолеть команды соперников со счетом 36:21.

Впереди у Виктории и Егора, а также их наставника Дмитрия Рассыхина новые достижения.

Напомним, спортивная детская школа олимпийского резерва в Бронницах открылась в 1994 году. С тех пор ее воспитанники регулярно становятся победителями и призерами различных состязаний.