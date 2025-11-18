Будущие звезды тенниса выступили на престижном турнире в Красногорске

Соревнования для юниоров до 19 лет, прошедшие в третий раз под новым названием, продолжают традицию «Кубка Кремля-Юниор», существующую с 1998 года. По словам директора турнира Андрея Бабаева, такие старты позволяют выявлять таланты, готовые к выходу на международные турниры ITF и последующему представлению страны на чемпионатах мира.

Член МОК и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил впечатляющие успехи молодежной сборной, которая в текущем году выиграла 68 из 645 международных турниров в 100 странах.

Сейчас команда сосредоточена на подготовке к следующему сезону, а красногорские соревнования стали важным этапом в этом процессе. Среди юношей победу в одиночном разряде одержал Максим Прокошин, среди девушек золото завоевала Катарина Миллер, также отличившаяся в парном разряде, где вместе с Маргаритой Титовой заняла третье место.

Молодые спортсмены получают возможность не только соревноваться с ровесниками из других стран, но и заявлять о себе перед тренерами национальной сборной, для которых такие старты становятся настоящей кузницей кадров для будущих побед в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.