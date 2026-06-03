В Подмосковье медпомощь в стационарах кратковременного пребывания получили почти 29 тыс. жителей

С начала 2026 года бесплатную медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья получили почти 29 тыс. жителей, пройти лечение можно по полису ОМС. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить качественное лечение и при этом не выпадать надолго из привычной жизни», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стационары действуют в 60 медучреждениях Подмосковья, в том числе в Жуковской, Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской и других больницах, в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона. Среди самых востребованных профилей в регионе - офтальмология, хирургия, гинекология и урология.

Пациентам напомнили, что получить направление на лечение в стационарах кратковременного пребывания можно у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.