В двух строящихся домах Левел Лесного в Красногорске обустроят почти 300 кладовых

В двух строящихся домах жилого комплекса Левел Лесной в поселке Отрадное под Красногорском появится 297 индивидуальных кладовых, в доме 26 разместят 263 таких помещения, в доме 24 — еще 34. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Проект реализует девелопер Level Group, кладовые разместят на первых этажах жилых корпусов для хранения сезонных и крупногабаритных вещей, которые не используются ежедневно. Так, там можно будет разместить велосипеды, горные лыжи, сноуборды, вейкборды, надувные лодки, спортивный инвентарь и другое имущество.

На территории комплекса также предусмотрены частная школа, два детских сада и благоустроенный двор без машин. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, во дворе - игровые площадки с песочницей и качелями, полоса препятствий, канатные и не только.

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