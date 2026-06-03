День святого Василиска: почему 4 июня нельзя работать в поле и что запрещено делать

4 июня в православной традиции ознаменовано днем памяти мученика Василиска Команского. Этот святой, пострадавший за веру в начале IV века, почитается как пример стойкости и безграничной преданности Христу. В народном сознании этот день оброс множеством примет, связанных с сельским хозяйством, природными циклами и защитой дома. Для верующих же это прежде всего повод обратиться к святому за духовной поддержкой и укреплением в вере.

День памяти Василиска часто называют «соловьиным», так как именно в этот период природа достигает своего расцвета, а птицы наполняют сады звонкими песнями. Церковь призывает в этот день сосредоточиться на молитве, покое и добрых делах, избегая суеты и дел, которые могут нарушить благоговейный настрой.

Коротко: главное о дне

Отмечается день памяти мученика Василиска Команского.

В народе день получил название «Василиск-соловьиный день».

Традиции запрещают тяжелую работу на земле, чтобы не навлечь беду на урожай.

Рекомендуется посещение храма и молитва святому о защите и исцелении.

История подвига мученика Василиска

Святой Василиск был воином, который принял мученическую смерть в Команах Понтийских. Его история — это свидетельство великого мужества: несмотря на жестокие пытки, он не отрекся от Христа и до последнего вздоха славил Господа. Его подвиг напоминает нам о том, что вера — это не просто слова, а готовность стоять за правду до конца. Память о Василиске сегодня помогает верующим находить силы для преодоления жизненных невзгод и оставаться верными своим принципам в любых обстоятельствах.

Что обязательно сделать 4 июня

Чтобы провести этот день в согласии с церковной и народной традицией:

Посетите утреннюю литургию и поставьте свечу мученику Василиску — просите его о духовной крепости и защите вашей семьи.

Уделите время молитве дома, вспоминая житие святого.

Проведите день в тишине и гармонии с окружающими, исключив ссоры и раздоры.

Уделите внимание близким, проявив к ним заботу, терпение и искреннюю любовь.

Если есть возможность, прогуляйтесь в лесу или саду — природа в этот день, по народным поверьям, наполняется особой животворящей силой.

Что нельзя делать 4 июня

Народные поверья и церковные обычаи предостерегают:

Запрещены любые полевые и огородные работы: копать, рыхлить, сажать или пересаживать растения 4 июня считается плохой приметой, способной привести к гибели урожая.

Не рекомендуется заниматься тяжелым домашним трудом, ремонтом или перестановкой мебели.

Запрещено ссориться, сквернословить и проявлять неприязнь к окружающим.

Не стоит предаваться унынию, печали или вспоминать старые обиды — день должен пройти в светлом настроении.

Приметы на «Василиска-соловьиного»

В народе верили, что 4 июня природа «отдыхает» от человеческого вмешательства. Одной из самых популярных примет было наблюдение за поведением птиц: считалось, что если соловьи поют особенно громко и звонко — это к счастливому лету и обильному урожаю. Если же день выдавался тихим и пасмурным, люди старались проводить время в молитвенном спокойствии, ожидая благословения на дела, которые можно будет продолжить со следующего дня.

Именины

Свои именины празднуют: Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Какой праздник будет завтра

Пятое июня 2026 года в церковном календаре посвящено памяти святого преподобного Михаила, епископа Синадского, и других угодников Божиих. Верующие будут продолжать свой молитвенный путь, черпая силы в общении со святыми и подготовке к грядущим церковным событиям.