Более 62 тыс. пациентов Подмосковья воспользовались сервисом расшифровки анализов на основе ИИ

Жители Московской области получили в феврале новый инструмент заботы о здоровье — сервис на основе ИИ для расшифровки лабораторных анализов. За прошедшее время платформой воспользовались свыше 62 тыс. пациентов, что подтверждает ее востребованность среди населения региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Искусственный интеллект помогает быстро и понятно расшифровать результаты и подсказывает, на какие отклонения в состоянии здоровья стоит обратить особое внимание. Это помогает пациентам лучше понимать состояние своего здоровья и оперативно реагировать на возможные проблемы.

Воспользоваться интеллектуальной расшифровкой можно через мобильное приложение «Добродел Здоровье». Для этого достаточно перейти во вкладку с результатами лабораторных исследований. Система автоматически проанализирует данные с помощью алгоритмов ИИ, и пользователь получит понятную интерпретацию показателей, отметки о значениях, выходящих за пределы нормы, и персональные рекомендации по дальнейшим действиям.

Несмотря на продвинутые возможности ИИ, эксперты подчеркивают, что расшифровка анализов через сервис носит рекомендательный характер. Технология призвана помочь сориентироваться в результатах, но не заменяет профессиональной медицинской консультации. Окончательное решение о необходимости лечения может принять только лечащий врач.

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