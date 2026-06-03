«Счет идет на минуты»: хирурги Пушкинской больницы предложили временно заменять поврежденную трахею участком кишкой

Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова получила патент на оригинальную методику экстренной хирургической помощи людям с серьезными травмами трахеи. Как сообщается, разработка уже прошла экспериментальную проверку. По мнению авторов, в будущем она способна спасать жизни пациентов, оказавшихся в критических ситуациях, сообщил REGIONS.

Новый метод, по информации медицинского учреждения, предназначен для неотложных случаев, когда каждая минута на счету и человека необходимо поддерживать в живых до момента проведения сложного полноценного оперативного вмешательства.

Специалисты пояснили, что многие из существующих сегодня способов восстановления поврежденной трахеи хорошо зарекомендовали себя в плановой хирургии, однако совершенно не подходят для экстренной помощи. Именно поэтому врачи предложили нестандартное решение: для временного закрытия крупного дефекта трахеи использовать участок тонкой кишки пациента.

«Наша задача была не выполнить окончательную реконструкцию, а выиграть время и сохранить человеку возможность дышать. Если пациент переживает самый тяжелый период, дальше можно говорить уже о сложных восстановительных операциях», — рассказал руководитель научно-клинического отдела больницы, профессор Александр Щербюк.

Фото: [ пресс-служба Пушкинской больницы ]

Как отметил ученый, новая конструкция обладает устойчивостью к инфекционным осложнениям и предоставляет широкие перспективы для последующей регенерации тканей. Методика, по его словам, уже успешно прошла экспериментальную апробацию и получила патентное оформление.

В настоящее время, уточнил специалист, ведется подготовка научной публикации, а сами авторы продолжают дорабатывать свою разработку. По их убеждению, в перспективе она сможет помочь сохранить не одну человеческую жизнь.

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