Судебные инстанции Бельгии ввели ограничительные меры в отношении имущества местного подразделения Google Belgium. Как сообщает деловое издание «Ведомости», ссылаясь на информированный источник, общая стоимость замороженных активов американской технологической корпорации в европейской юрисдикции составила 115 миллионов евро.

Процессуальным основанием для наложения ареста послужило официальное обращение конкурсного управляющего обанкротившегося российского ООО «Гугл». Арест носит обеспечительный характер и призван заблокировать финансовые ресурсы бельгийской структуры. По мнению представителей российской стороны, это исключит возможность проведения искусственной реструктуризации или инициирования банкротства Google Belgium до того момента, пока зарубежный суд не рассмотрит поданные требования по существу.

Причины спора и вывод дивидендов из России

Юридический конфликт берет начало в решении Арбитражного суда Москвы. В ходе внутреннего расследования банкротства российской «дочки» ИТ-гиганта выяснилось, что непосредственно перед стартом ликвидационных процедур руководство незаконно вывело из компании дивиденды на сумму свыше 112 миллионов евро (около 10 миллиардов рублей). Российская судебная система пришла к выводу, что данные транзакции осуществлялись с единственной целью — уклониться от обязательств перед отечественными кредиторами на фоне многомиллиардных долгов.

Адвокат Майкл де Бук, представляющий интересы ООО «Гугл» в Бельгии, подчеркнул в интервью, что данный инцидент выходит далеко за рамки локального корпоративного спора. По его мнению, разбирательство наглядно демонстрирует пределы юридической и моральной ответственности транснациональных технологических гигантов, работающих на суверенных рынках.

Экспансия судебных исков по всему миру

В связи с тем, что на территории Российской Федерации у корпорации фактически не осталось ликвидного имущества и значимых финансовых резервов, юристы банкротного предприятия начали системный поиск имущества материнской компании в других государствах. В рамках этой масштабной кампании российская сторона уже инициировала юридические процедуры признания и принудительного исполнения отечественных судебных актов более чем в десяти странах мира.