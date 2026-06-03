Нарушителям не удалось избежать возмещения 20 млн за порчу земель в Богородском округе

15-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу ООО «Евродом Групп» в споре с Министерством экологии и природопользования Московской области. Компания не смогла оспорить решение о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде, — общая сумма взыскания превысила 20 млн руб.

Инцидент произошел в районе села Балобаново Богородского округа. Строительная компания, зарегистрированная в Краснодаре, вела работы по возведению складского комплекса. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства выявили серьезные нарушения природоохранного законодательства.

Специалисты обнаружили признаки размещения строительных отходов в карьерной выемке, откуда ранее извлекался пескогрунт без лицензии на недропользование. Среди выявленных отходов — бой железобетонных плит, скол и лом асфальта, а также загрязненный грунт.

По итогам исследований был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, — он превысил 13 млн руб. Дополнительно эксперты оценили фактические затраты, необходимые для полноценного восстановления территории земельного участка: эта сумма составила 7,8 млн.

Министерство направило исковое заявление о возмещении ущерба в Арбитражный суд Краснодарского края. Он удовлетворил требования ведомства и постановил взыскать с ООО «Евродом Групп» свыше 20 млн руб. Ответчик попытался оспорить это решение в апелляционном порядке, однако арбитражный суд оставил первоначальное постановление без изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о снижении уровня преступности в регионе.