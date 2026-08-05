ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России

Во вторник, 4 августа, прошли первые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Уже на старте в группе D прошло столичное дерби «Локомотив» — ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью (1:1), в серии пенальти точнее оказались армейцы (5:4).

ЦСКА владел преимуществом и воплотил его в гол в конце первого тайма: Матеус Рейс сыграл на добивании.

«Локомотив», и без того испытывающий проблемы с составом, потерял из-за травм двух игроков — нападающего Александра Руденко и Максима Ненахова. Железнодорожникам пришлось доигрывать матч в меньшинстве, поскольку еще до повреждения Ненахова лимит замен был израсходован.

Тем не менее, в компенсированное время Александр Сильянов сумел сравнять счет. Но вот в серии пенальти, именно защитник «Локомотива» стал единственным, кто не смог реализовать свой удар — отличился новичок ЦСКА голкипер Максим Бориско.

ЦСКА получил за победу два очка, «Локомотив» за ничью в основное время — одно. Лидером группы стал «Ростов», разгромивший тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0.