Булгаковед Горпенко-Мягкова оценила новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

По словам руководителя научно-методического отдела музея-театра «Булгаковский дом» Ирины Горпенко-Мягковой, современные кинорежиссеры не могут передать в собственных кинокартинах всю глубину и грандиозность булгаковского замысла. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что история создания произведения классиком такова, что передать всю гамму эмоций и чувств, вложенных в роман, просто нереально.

По мнению эксперта, в кинофильмах не отражен весь сложный путь, который пришлось пройти Булгакову при написании произведения.

Она отдельно выделила работу режиссера Владимира Бортко, представившего собственный вариант экранизации в конце 2005 года, отметив ее добросовестность, четкость и иллюстративность.