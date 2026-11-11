РПЛ могут расширить до 18 команд

Клубы РПЛ обсуждают расширение лиги до 18 команд

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ахмат»]

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выдвинул предложение расширить лигу с 16 до 18 команд, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, такую инициативу поддерживают большинство клубов из нижней части таблицы, против — 4-5 клубов из верхней части.

Сторонники расширения приводят следующие аргументы: в обозримом будущем Россию не вернут в Европу, так что календарь можно расширить; больше россиян получит игровое время, что снизит перегрев зарплат на фоне ужесточения лимита на легионеров; большее количество клубов получат возможность для роста, так как разница в уровне РПЛ и Первой лиги огромна.

Противники отмечают, что из-за расширения в лиге могут появиться клубы, которые не потянут финансовые требования РПЛ. Еще один аргумент против — призовой фонд придется делить не на 16 команд, а на 18.

В Российском футбольном союзе (РФС) благосклонно относятся к идее расширения, но ждут конкретики. На следующей неделе инициативная группа во главе с Газизовым должна представить подробный документ с деталями и цифрами, оправдывающими расширение.

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