РПЛ могут расширить до 18 команд

По данным источника, такую инициативу поддерживают большинство клубов из нижней части таблицы, против — 4-5 клубов из верхней части.

Сторонники расширения приводят следующие аргументы: в обозримом будущем Россию не вернут в Европу, так что календарь можно расширить; больше россиян получит игровое время, что снизит перегрев зарплат на фоне ужесточения лимита на легионеров; большее количество клубов получат возможность для роста, так как разница в уровне РПЛ и Первой лиги огромна.

Противники отмечают, что из-за расширения в лиге могут появиться клубы, которые не потянут финансовые требования РПЛ. Еще один аргумент против — призовой фонд придется делить не на 16 команд, а на 18.

В Российском футбольном союзе (РФС) благосклонно относятся к идее расширения, но ждут конкретики. На следующей неделе инициативная группа во главе с Газизовым должна представить подробный документ с деталями и цифрами, оправдывающими расширение.