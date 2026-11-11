Чистка печени соками и травами может навредить здоровью: гастроэнтеролог объяснила опасность детокса

Популярные программы очищения печени с помощью соков, травяных сборов, слабительных и биологически активных добавок не приносят доказанной пользы здоровому организму, а иногда способны вызвать серьезные осложнения. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT . По словам специалиста, представление о печени как о фильтре, который постепенно засоряется и требует регулярного промывания, не соответствует действительности. Орган самостоятельно перерабатывает многие вещества, поступающие в организм или образующиеся в процессе обмена веществ.

«Печень часто представляют как фильтр, который со временем засоряется, и нужно его промывать. Но на самом деле орган работает иначе», — объяснила врач. В клетках печени постоянно происходят химические реакции, в результате которых алкоголь, лекарственные вещества и другие соединения преобразуются для дальнейшего выведения через почки и желчевыводящую систему. Улучшение самочувствия после детокс-программ, по словам Кашух, зачастую связано не с очищением организма, а с временным отказом от алкоголя, переедания и других вредных привычек. При этом агрессивные методы могут привести к обезвоживанию, потере электролитов и нарушениям работы кишечника. Строгие диеты повышают риск недостатка витаминов и минералов, а некоторые растительные добавки способны повреждать печень и взаимодействовать с лекарствами.

Вместо специальных чисток гастроэнтеролог рекомендует поддерживать здоровье печени с помощью сбалансированного питания, регулярной физической активности и контроля массы тела. Особенно важно избегать бесконтрольного приема БАДов и препаратов, обещающих быстрое выведение токсинов. Если появляются постоянная усталость, тошнота или неприятные ощущения в животе, необходимо обратиться к врачу, поскольку подобные симптомы могут сопровождать заболевания печени, желчного пузыря и кишечника. Особого внимания требуют пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи и заметное осветление стула. При таких признаках медицинскую помощь следует получить как можно скорее. Самостоятельные попытки очистить печень в подобных ситуациях могут лишь отсрочить диагностику и необходимое лечение.