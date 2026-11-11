Мичков может покинуть «Филадельфию» из-за внутренних разногласий

По данным источника, 21-летний россиянин не доволен своим положением в команде и результатами «Филадельфии». Сообщалось, что Мичков хотел бы получать больше игрового времени. Нападающий в среднем проводит на льду 15:54 — это шестой показатель среди форвардов «Филадельфии». При этом Мичков — с отрывом лучший снайпер «Флайерз» (10 голов), а в списке лучших бомбардиров делит первое место с Тревором Зеграсом (14 очков).

У Мичкова действует последний год контракта новичка, по окончании которого он может стать ограниченно свободным агентом.

Журналистка Эмили Каплан опровергла информацию Уикса. Она со ссылкой на источник в клубе сообщила, что Мичков не запрашивал обмена, а новость о его желании сменить клуб стала полной неожиданностью для руководства «Филадельфии».

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал серию из семи матчей без результативных действий.