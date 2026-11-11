Сэйв Сафонова признали лучшим в октябре в Лиге 1

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов получил награду за лучший сэйв в октябре во французской Лиге 1.

Эксперты впечатлились спасением россиянина в матче седьмого тура против «Страсбура» (3:1), когда Сафонов в броске отбил летящий в угол мяч после удара головой Конрада Хардера.

В нынешнем сезоне Сафонов твердо занимает место основного вратаря ПСЖ. Голкипер провел 16 матчей во всех турнирах за клуб, пропустил 17 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

Сафонов был номинирован на приз Льва Яшина — лучшему вратарю мира. В голосовании он занял высокое четвертое место. Обладателем приза стал голкипер «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон.

Ранее Матвей Сафонов рассказал о пропаже багаже после прилета в Москву на сбор национальной команды.