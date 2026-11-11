Сэйв Сафонова признали лучшим в октябре в Лиге 1

Вратарь ПСЖ Сафонов получил приз за лучший сэйв в октябре в Лиге 1

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов получил награду за лучший сэйв в октябре во французской Лиге 1.

Эксперты впечатлились спасением россиянина в матче седьмого тура против «Страсбура» (3:1), когда Сафонов в броске отбил летящий в угол мяч после удара головой Конрада Хардера.

В нынешнем сезоне Сафонов твердо занимает место основного вратаря ПСЖ. Голкипер провел 16 матчей во всех турнирах за клуб, пропустил 17 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

Сафонов был номинирован на приз Льва Яшина — лучшему вратарю мира. В голосовании он занял высокое четвертое место. Обладателем приза стал голкипер «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон.

Ранее Матвей Сафонов рассказал о пропаже багаже после прилета в Москву на сбор национальной команды.

Читайте также

Звезда «Жуков» Дубровин признался, что нуждается в операции на носу

Звезда «Жуков» Дубровин признался, что нуждается в операции на носу

Фигуристка Щербакова появилась на форуме в Нижнем Новгороде с двумя кольцами на безымянном пальце

Фигуристка Щербакова появилась на форуме в Нижнем Новгороде с двумя кольцами на безымянном пальце

Фигурист Малинин рассказал, что соперничает со своими тремя кошками за право быть хозяином в доме

Фигурист Малинин рассказал, что соперничает со своими тремя кошками за право быть хозяином в доме

Родительский бунт у Плющенко: на мать фигуристки Костылевой написали коллективную жалобу

Родительский бунт у Плющенко: на мать фигуристки Костылевой написали коллективную жалобу

Появилось шокирующее видео падения Соседова в якутском отеле

Появилось шокирующее видео падения Соседова в якутском отеле

«Зенит» выиграл седьмой матч подряд: лучшая серия с 2024 года

«Зенит» выиграл седьмой матч подряд: лучшая серия с 2024 года

На 81-м году жизни умерла актриса Сьюзан Сент-Джеймс

На 81-м году жизни умерла актриса Сьюзан Сент-Джеймс

«Учусь у них»: иностранный фигурист пришел в восторг от прыжков россиян

«Учусь у них»: иностранный фигурист пришел в восторг от прыжков россиян

Это немыслимо: две страны наотрез отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею

Не стало сыгравшего в фильме «Человека с бульвара Капуцинов» актера Анатолия Калмыкова

Не стало сыгравшего в фильме «Человека с бульвара Капуцинов» актера Анатолия Калмыкова

Стало известно о попытках Дрожжиной оспорить наследство Марии Баталовой

Стало известно о попытках Дрожжиной оспорить наследство Марии Баталовой

Сафонов вернется в «Ак Барс»: нападающему не удалось закрепиться в основе «Ванкувера»

Сафонов вернется в «Ак Барс»: нападающему не удалось закрепиться в основе «Ванкувера»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное