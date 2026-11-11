Овечкин прервал серию из семи матчей без очков

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одолели «Оттава Сенаторз» (3:2). Капитан «Столичных» Александр Овечкин прервал серию из семи матчей без результативных действий.

«Вашингтон» начал овертайм в большинстве, и Овечкин вышел в спецбригаде. «Столичным» не удалось разыграть лишнего игрока, но уже когда команды были в равных составах, россиянин отпасовал защитнику Коулу Хатсону, который отправил шайбу в ворота.

Овечкин в 16 матчах сезона набрал 5 (1+4) очка. «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 20 очками, но при этом «Кэпиталз» провели меньше игр, чем ближайшие конкуренты.

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