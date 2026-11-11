Мороз не спасает собак от клещей и блох: кинологи предупредили об опасности зимних прогулок

С наступлением холодов владельцы собак нередко прекращают обработку питомцев от клещей и блох, полагая, что зимой паразиты перестают представлять опасность. Однако такое решение может привести к заражению животного даже в морозную погоду. Об этом сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ). Специалисты объяснили, что блохи, клещи и гельминты способны сохранять жизнеспособность в течение всего года, а риск встречи с ними существует не только во время прогулок, но и дома.

«Главный миф: зимой паразиты впадают в спячку и становятся неопасными», — подчеркнули в федерации. В действительности насекомые и клещи могут пережидать холода в подвалах, подъездах, отапливаемых помещениях и возле теплотрасс. В таких местах температура позволяет им сохранять активность даже при сильных морозах на улице. Кроме того, низкие температуры не гарантируют уничтожения яиц гельминтов. По словам кинологов, полностью домашние животные тоже не защищены от заражения, поскольку паразиты и загрязненные ими частицы могут попадать в квартиру с обувью и одеждой хозяев.

В Российской кинологической федерации рекомендуют не отказываться от профилактической защиты в зимние месяцы. Для этого применяются специальные препараты в форме таблеток или капель на холку, а также противопаразитарные ошейники и спреи. Конкретные средства и схему их применения следует подбирать с учетом возраста, веса и состояния здоровья собаки, желательно после консультации с ветеринаром. При этом специалисты советуют учитывать климатические особенности региона. На юге страны, где зимы обычно мягче, вероятность активности паразитов остается сравнительно высокой. В северных регионах риск снижается, однако полностью не исчезает. Поэтому ориентироваться исключительно на температуру воздуха при принятии решения о защите питомца не стоит.