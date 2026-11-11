Капризов добыл «Миннесоте» очередную победу

Форвард «Миннесоты» Капризов забросил победную шайбу в матче с «Монреалем»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграли в овертайме «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1. Победу «Дикарям» принес гол российского форварда Кирилла Капризова.

Капризов забросил шайбу спустя 21 секунду после начала овертайма, реализовав большинство. Россиянин был признан третьей звездой матча. Первые две звезды получили голкиперы команд — Йеспер Вальстедт из «Миннесоты» и Джейкоб Фаулер из «Монреаля».

Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 32 (17+15) очков. Лидер «Миннесоты» на один гол отстает в списке лучших снайперов чемпионата от Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».

Форварды «Уайлд» Максим Шабанов, Данила Юров и Яков Тренин результативными баллами не отметились.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал семиматчевую серию без результативных действий.

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