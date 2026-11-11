«Сибирь» подписала Эвандера Кэйна: в КХЛ едет самый скандальный хоккеист мира

Новосибирская «Сибирь» заключила годичный контракт с известным канадским нападающим Эвандером Кэйном. Хоккеист прославился не только заброшенными шайбами, но и многочисленными скандалами.

Зачем Кэйн нужен «Сибири»

«Сибирь» идет на последнем месте в Восточной конференции, хотя пока что отставание от зоны плей-офф некритичное. Поэтому добавить качества команде точно не помешало бы. 35-летний Кэйн, хоть и наполовину не реализовал свой талант, все равно является игроком мастеровитым.

Нападающий провел 1001 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 648 (339+309) очков. И это при том что Кэйн не провел ни один сезон полностью. Ближе всего к этому форвард подошел в сезоне 2023/24 — 77 матчей из 82. Лучший результат по очкам — 57 (30+27) в далеком чемпионате 2011/12.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

«Подписание Кэйна, безусловно, несет в себе определенные риски. На наш взгляд, нашей омолодившейся команде сегодня не хватает буквально одного гола — в большинстве или овертайме. Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Зная непростой характер Эвандера Кэйна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведет за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке», — объяснил подписание гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов.

В Новосибирске Кэйн, по данным «СЭ», заработает 50 млн руб. до конца сезона. Еще он может получить 10 млн руб. в качестве бонуса за 30+ очков.

Игровые достоинства

В 2009 году «Атланта Трэшерс» выбрали Кэйна под высоким четвертым номером на драфте. Выше оказались только Джон Таварес, Виктор Хедман и Мэтт Дюшен. Позже ушли Брэйден Шенн, Назем Кадри, Крис Крайдер, Кайл Палмьери, Райан О’Райлли — было из кого выбирать.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Кэйн — агрессивный форвард, нацеленный на ворота, порой даже в ущерб командным действиям. У канадца поставленный бросок, и он без лишних раздумий стреляет по воротам. За карьеру в НХЛ у него 3419 бросков, то есть 3,4 за игру — это много.

Кэйн заработал в НХЛ 1278 штрафных минут. Он любит залезать под кожу сопернику, не чурается и грязных приемов. Оказаться с ним рядом с бортом — удовольствие ниже среднего. Нападающий ростом 188 см и весом под 100 кг не преминет проверить прочность ограждения телом соперника. Такого парня лучше бы иметь в своей команде, вот только с партнерами канадец тоже не церемонится.

Главные скандалы с участием Кэйна

Кэйн поиграл за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер». В большинстве клубов он не ладил с партнерами. В Виннипеге Кэйну категорически не нравилось — тоскливо жить в заснеженном городе без казино и увеселительных заведений. Канадец выводил из себя партнеров по команде — с Джастином Бафлином вроде бы даже подрался, источники сообщают противоречивые подробности. Вроде бы Бафлин собрал всю одежду Кэйна и бросил ее под душ — довел.

В «Сан-Хосе» лидеры команды грозили руководству обменом, если неуправляемый Кэйн останется в коллективе.

Фото: [ ХК «Сан-Хосе Шаркс» ]

Бывшая жена Кэйна Анна рассказала, что хоккеист делал ставки против своей команды и специально проигрывал матчи. Впрочем, тогда шел бракоразводный процесс, и женщина могла наговаривать. Кэйн признал, что страдает лудоманией (посещал по этому поводу специалистов, пытаясь избавиться), но заявил, что против своей команды никогда не ставил.

Кэйна обвиняли в сексуальном насилии — хоккеисту удалось отбить эти обвинения, но кто бы удивился, если бы их доказали.

Тяжелым для нападающего выдался 2021 год, когда Кэйн не вылезал из скандальных новостей. Лига потребовала от игроков сделать прививки от ковида, Кэйн отказался, но где-то купил поддельный ковид-протокол. Обман быстро вскрылся, хоккеиста дисквалифицировали на 21 игру без сохранения зарплаты. Так он потерял $1,68 млн, а деньги как раз были очень нужны. Тогда же Кэйн объявил о своем банкротстве — у него набралось долгов на $26,8 млн. При этом тогдашняя годовая зарплата нападающего составляла $7 млн. Но игра в казино и неудачные финансовые вложения съели все.

Фото: [ НХЛ ]

Более менее спокойными оказались последние годы. «Сан-Хосе Шаркс» расторгли контракт с нападающим, и его подхватил «Эдмонтон». Хоккеист не обходился без травм, но все-таки был полезен команде Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. С «Ойлерз» Кэйн дважды сыграл в финалах Кубка Стэнли, но на пути «Нефтяников» к титулу оба раза встала мощная «Флорида».

Так что небольшая надежда на то, что Кэйн остепенился, у руководителей «Сибири» может быть. Но все осознают, что иметь дело с канадцем — это ходить по очень тонкому льду. На самом деле новосибирский клуб не так уж сильно рискует: поможет Кэйн выбраться в плей-офф — прекрасно, будет буянить — до свидания. Когда команда идет на последнем месте, нужны неординарные шаги.